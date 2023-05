Finisce con l’auto contro camion in sosta: grave ragazza di 22 anni

Una ventiduenne di San Pellegrino Terme è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto nella notte fra domenica e ieri a Zogno (Bergamo). Al volante di un’auto si è schiantata contro un mezzo pesante, poco prima dell’ingresso della nuova galleria. È accaduto intorno alle 2.30. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri, la giovane, per cause ancora in fase di accertamento, mentre stava rientrando a casa ha perso il controllo della vettura che ha terminato la sua corsa contro un camion parcheggiato sul lato opposto della provinciale 470. All’origine dell’incidente potrebbe esserci l’asfalto reso viscido dalla pioggia. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’auto medica e l’ambulanza. La giovane è stata trasportata al Papa Giovanni XXIII.