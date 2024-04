Finisce a bastonate lite fra famiglie al campo nomadi

Vecchie ruggini tornano alla ribalta e degenerano in una scazzottata condotta anche con bastoni che richiama decine di pattuglie delle forze dell’ordine. Rissa ieri nel campo nomadi di via Borgosatollo in città. Gli esponenti di due famiglie residenti appunto nel campo intorno alle 13 si sono affrontate a mani nude, non lesinando nemmeno l’utilizzo di bastoni. La goccia che pare aver fatto traboccare il vaso? Ospiti sgraditi dimoranti nella roulotte dei “rivali“. La zuffa ha richiamato una schiera di auto di carabinieri, Locale, polizia di Stato e mezzi di soccorso. Si registra qualche ferito, ma solo contusi, nessuno è in serie condizioni.