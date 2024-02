FeralpiSalò prova a vincere

SALÒ (Brescia)

Marco Zaffaroni, allenatore della FeralpiSalò, ha cercato di non caricare troppo il duello salvezza con l’Ascoli che si giocherà alle 14 allo Stadio Garilli di Piacenza. Il tecnico gardesano ha infatti definitivo "delicata, ma non decisiva" la sfida con i marchigiani che, però, classifica alla mano, può essere definita la classica "partita che può valere una stagione". Le due contendenti, infatti, si trovano nelle tre posizioni che condannano alla retrocessione e sono costrette ad inseguire i play out.

FERALPISALÒ: Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Manzari (Dubickas), Butic. Lu.Ma.