Allarme bomba su volo in partenza da Bergamo, ma è falso

Aeroporto Orio al Serio (foto repertorio)

Orio al Serio (Bergamo), 23 marzo 2023 – È uno dei peggiori incubi di chi vola. E stamani, per qualche minuto, si è concretizzato per i 164 passeggeri del volo Bergamo-Tel Aviv, in partenza dallo scalo bergamasco di Orio al Serio. Poco prima del decollo, previsto per le 6,30, un passeggero ha fatto scattare l’allarme bomba. Immediatamente sono state attivate tutte le procedure di sicurezza e i passeggeri sono stati fatti scendere, mentre il velivolo è stato portato in un'area sicura e sottoposto agli accertamenti del caso, che hanno dato esito negativo. Non è stata infatti rilevata la presenza di alcun ordigno a bordo.

Le frasi “sospette” in inglese

Quello che poi si è rivelato un falso allarme bomba, come poi ricostruito, è partito da uno dei passeggeri, che, dopo aver sentito delle frasi pronunciate in inglese da un altro passeggero e a suo dire “sospette” ha avvertito il personale di bordo facendo scattare l’allarme e i relativi controlli.

Falso allarme

Durante tutto l’iter per l’accertamento dell’eventuale presenza di un ordigno a bordo del velivolo, l'attività dello scalo è proseguita regolarmente senza che gli altri passeggeri in transito diretti verso altre mete potessero rendersi conto di quanto stava accadendo. Soltanto otto ore dopo la prevista partenza delle 6,30, i 164 passeggeri diretti a Tel Aviv hanno potuto imbarcarsi su un altro volo che ha ottenuto lo slot ed è decollato alle 14,20 in tutta sicurezza.