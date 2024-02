Falciato da due auto mentre attraversa

È stato falciato da due auto mentre attraversava la strada in un punto poco illuminato. La disgrazia ieri nel tardo pomeriggio nella zona industriale di Sovere. La vittima aveva 35 anni. L’esatta dinamica non è ancora chiara, ma sembrerebbe che il 35enne sarebbe stato investito da una prima auto e poi da una seconda, che proveniva in direzione opposta. La situazione è apparsa subito disperata. Dei rilievi si stanno occupando gli agenti della Polizia stradale.