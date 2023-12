Ex vicesindaco travolto e ucciso da auto

È morto dopo essere stato investito da un’auto a Romano di Lombardia. La vittima è Giuseppe Rossi (nella foto), 83 anni, ex vicesindaco di Romano di Lombardia e assessore dello stesso comune della Bassa sotto l’amministrazione guidata da Giuseppe Longhi, poi vice del sindaco Emilio Tognoli, tra agli anni Novanta e Duemila. Lascia la moglie Elisa Zappella e due figli, Giovanni e Monica. L’allarme è scattato ieri mattina poco prima delle 11 quando Rossi è stato urtato da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Immediata la chiamata al 112 che ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Martinengo e un’automedica. Le sue condizioni sono subito apparse disperate. I soccorritori sono riusciti a rianimare il pensionato che è morto durante il trasporto in ospedale. Sul posto per i rilievi anche gli agenti della Polizia locale del Distretto della Bassa bergamasca orientale. Sotto choc la conducente della vettura investitrice. F.D.