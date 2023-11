Evasione fiscale e bancarotta. Definitivo il patteggiamento per l’ex assessore comunale

Dichiarando inammissibile il ricorso, la Corte di Cassazione ha reso definitivo il patteggiamento a 5 anni di reclusione a carico dell’ex assessore canturino Claudio Ferrari, 54 anni, residente a Vacallo, arrestato a novembre scorso, scarcerato a fine maggio con obbligo di dimora a Cantù. Era accusato di aver generato, e attivamente partecipato, a un giro di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e di bancarotta fraudolenta nel settore immobiliare, con il coinvolgimento di società che non avevano versato al fisco quanto dovuto, per essere svuotate prima degli accertamenti erariali. Ora è in corso di valutazione l’esecuzione del definitivo, a fronte di alcuni problemi di salute lamentati dall’imputato.