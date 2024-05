Evacuato negozio Obi a Curno, bruciore a occhi e gola per clienti e dipendenti: cosa è successo Bergamo, i vigili del fuoco con la squadra Nbcr intervenuti nello store sulla Briantea per ricostruire l’accaduto. Due le ipotesi al vaglio dei carabinieri. Nessun intossicato ma per alcuni si sono resi necessari accertamenti in ospedale