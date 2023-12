Esperto di montagna conquista la vetta e precipita nel vuoto

DELEBIO (Sondrio)

Ha perso la vita davanti agli amici che l’hanno visto precipitare per oltre un centinaio di metri, tradito dal ghiaccio che ha reso insidioso il sentiero che dalla cima del Monte Legnone porta ai laghi di Daleguaggio. Nulla da fare per Davide Messa, 51 anni, di Sirone (Lecco), precipitato ieri alle 13.50, appena conquistata la vetta. Quando il medico salito con l’elisoccorso da Sondrio lo ha raggiunto ai piedi della parete non ha potuto che constatarne il decesso. A recuperare il corpo, i tecnici del Soccorso alpino della Stazione di Valsassina-Valvarrone della XIX Delegazione Lariana.

L’ennesima disgrazia in vetta al Legnone, dove a febbraio 2020 aveva perso la vita un 49enne; mentre nel 2022 era toccato a un ragazzo di appena 21 anni. Davide Messa era amante della montagna, molto esperto e dotato di attrezzatura adeguata. Ma è stato tradito neve e ghiaccio sul sentiero, anche se toccherà ai militari del Sagf della Gdf ricostruire la dinamica dell’incidente.

Roberto Canali