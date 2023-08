Esonda l’Arnetta, famiglie a rischio Tetti scoperchiati nel Saronnese

Ancora danni causati dal maltempo che si è abbattuto con violenza sul Varesotto, con allagamenti, tetti scoperchiati, alberi caduti. I vigili del fuoco hanno effettuato oltre 200 interventi di soccorso. A Cavaria, nell’area di Malpensa, è esondato il torrente Arnetta e fino a sera si è temuto di dover evacuare alcune abitazioni. A Varese nella notte tra domenica e lunedì è crollato il controsoffitto del parcheggio del supermercato Lidl in via Carcano. All’interno c’erano una ventina di auto parcheggiate che sono state danneggiate. Il cedimento sarebbe da imputare a infiltrazioni di acqua che hanno provocato il distacco. A causa della forte perturbazione temporalesca si registrano decine di richieste di soccorso. La maggior parte delle criticità nella parte sud-est della provincia. Nel Saronnese si sono verificati diversi danni a coperture di edifici. Allerta rossa diramata dalla Protezione civile per la zona dei laghi e delle Prealpi fino a questa mattina. R.F.