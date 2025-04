Escursionista bloccato nella bufera . Lo portano in salvo

Era bloccato in mezzo a una bufera in quota nella zona del bivacco Frattini, in Valbondione. Un escursionista di vent’anni è stato portato in salvo in piena notte dai tecnici della Stazione di Valbondione del Soccorso alpino, VI Delegazione Orobica. Si trovava sulla cresta che divide la Valsecca dalla valle dei Piani del Campo quando si è ritrovato in difficoltà, anche perchè il tempo era decisamente inclemente. Ha chiesto aiuto e i soccorritori si sono messi immediatamente sulle sue tracce. Poco prima delle 3 di domenica è riuscito a intervenire l’elicottero di Sondrio. Il tecnico di elisoccorso e un altro del Soccorso alpino sono stati fatti sbarcare a quota 2.250 metri e da lì sono riuscita raggiungere l’escursionista in difficoltà. A quel punto l’hanno messo in sicurezza e hanno iniziato insieme la discesa. Le condizioni meteorologiche erano in peggioramento; in alcuni canali erano scese delle slavine. L’ultimo tentativo per l’imbarco e il successivo trasporto a valle di squadra e utente è andato a buon fine e l’intervento si è concluso alle 7:40.