Erbe di montagna L’università cerca

La caigua. Il nome forse non dice molto. Ma gli specialisti del settore (e non solo) sapranno che si tratta di una pianta di origine sudamericana che ha trovato in Lombardia il proprio habitat naturale: simile a un cetriolo, è commestibile e ha proprietà officinali. Il resto è tutto da scoprire. Fino a domani c’è tempo per candidarsi per entrare in un team di ricerca dell’Unimont, polo d’eccellenza dell’Università Statale di Milano con sede a Edolo, in provincia di Brescia. Nell’ambito del progetto “Caratterizzazione di cultivar di caigua della Lombardia per la conservazione e la valorizzazione di risorse agro-alimentari e officinali innovative”, è aperta una nuova posizione di lavoro volta allo studio e alla promozione di questa pianta dalle tante potenzialità. Il contratto è di un anno, rinnovabile (1.425 euro il compenso netto mensile). La figura selezionata sarà inserita in un team specializzato nella caratterizzazione e nella valorizzazione dell’agrobiodiversità vegetale di montagna. Si occuperà di indagare le pratiche tradizionali di coltivazione e trasformazione di Caigua coltivate in Lombardia ed elaborare protocolli di coltivazione e trasformazione; analizzare gli effetti dell’ambiente montano sulle caratteristiche; isolare e quantificare i principali metaboliti e analizzare la loro attività biologica; divulgare i risultati della ricerca attraverso pubblicazioni e seminari o lavori tecnico-scientifici. Tra i requisiti richiesti una laurea magistrale in uno di questi ambiti: Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze e tecnologie forestali ed ambientali, Scienze e Tecnologie Alimentari, Scienze della nutrizione umana, Biologia, Scienze della Natura, Farmacia e Farmacia industriale, Scienze chimiche. Richiesta esperienza nelle ricerche e la conoscenza dell’inglese. Bando e candidatura su www.unimi.itricerca.