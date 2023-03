Edolo, via agli espropri per l’ammodernamento della Variante Est

EDOLO (Brescia)

La variante alla Statale 42 del Tonale e della Mendola, che consentirà di evitare il centro di Edolo e di non transitare sotto la galleria affacciata sulla piazza principale del paese, sarà realizzata nel giro di pochi anni. Sono iniziate in questi giorni le procedure di esproprio dei terreni necessarie per la realizzazione dell’infrastruttura “Ammodernamento della Variante Est di Edolo“. I privati, le associazioni e le aziende che si vedranno togliere terreni sono 29, sia a Edolo sia a Sonico. Tra gli interessati all’esproprio vi sono Enel, Rfi, la parrocchia di Edolo, il Comune di Edolo, privati e aziende. I proprietari avranno ora un mese per presentare osservazioni ad Anas e al termine l’Ente Strade procederà all’approvazione del progetto definitivo e all’appalto dell’opera, che dovrebbe concludersi entro l’autunno. Vigila sulle operazioni il commissario straordinario Eutimio Mucilli (nella foto), che Anas ha incaricato di seguire tutto il progetto che risolverà la situazioneannosa che vede l’Alta Valle Camonica fermarsi, specie nel periodo dello sci e le domeniche d’estate. La rotonda per imboccare la nuova parte di Statale è stata spostata a Sud per impattare il meno possibile sulle attività coinvolte dagli espropri.

Mi.Pr.