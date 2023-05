Edoardo Mapelli Mozzi, chi è il bergamasco che potrebbe diventare principe consorte

La linea di successione dei reali è uno degli argomenti che più appassiona i sudditi della corona britannica. E, a qualche giorno dall’incoronazione di re Carlo III, in programma nell’abbazia di Westminster la mattina di sabato 6 maggio, puntuale riecco squadernata fra giornali, siti internet e tv il lungo elenco di reali – 23 in totale – che possono aspirare al trono.

L’ordine è ovviamente di precedenza: la persona destinata a rappresentare la monarchia britannica dopo Carlo è William, figlio del re e della principessa Diana. È quinto, invece, dopo i tre figli di William e Kate, il principe “ribelle” Henry, secondo figlio del principe di Galles e di Lady D.

Nella “graduatoria” compare anche un pizzico d’Italia. Al nono posto, infatti, c’è Beatrice di York, figlia di Andrea d'Inghilterra, terzogenito della regina Elisabetta, e della “rossa” Sarah Ferguson. Ebbene, Beatrice ha sposato Edoardo Mapelli Mozzi, uomo d'affari di famiglia nobile italiana, bergamasco d’origine. Dal loro matrimonio, celebrato nel luglio 2020, è nata Sienna Elizabeth, decima candidata al trono del Regno Unito.

Edoardo Mapelli Mozzi, classe 1983, ha 39 anni. Compirà i 40 il 19 novembre di quest’anno. Conosciuto dagli amici come “Edo”, lavora nel settore immobiliare. Cuore del suo business è proprio Londra.

Lui e Beatrice si sono sposati a Windsor, nel parco del Royal Lodge, nel luglio del 2020, in piena pandemia. Una delle pochissime nozze reali a non essere state celebrate in pompa magna. Pochissimi gli invitati, anche a causa delle restrizioni anti-Covid all'epoca in vigore. Al matrimonio partecipò anche l'allora regina Elisabetta II.

Dall’unione di Edoardo e Beatrice è nata nel settembre 2021 la piccola Sienna Elizabeth. Non è la prima figlia per Edo: ha un bimbo di cinque anni, Christopher Woolf nato dalla precedente relazione con l’architetta sino-americana Dana Huang.

Beatrice di York con il marito Edoardo Mapelli Mozzi (Ansa)

I due si sono conosciuti grazie ad amicizie comuni. A quanto pare Edoardo avanzò la proposta ufficiale di matrimonio in Italia, nel corso di una vacanza. Il fidanzamento fu reso pubblico con una nota nel settembre del 2019. La prima uscita pubblica della coppia risaliva a qualche mese prima, nel corso del gala della National Portrait Gallery. I due furono notati insieme anche sulle tribune dell’autodromo dove si corre il Gran Premio del Bahrain.

Edoardo Mapelli Mozzi deve il suo titolo nobiliare al padre, il conte Alessandro Mapelli Mozzi, classe 1951, ex sciatore con trascorsi in maglia azzurra, discendente di un’antica dinastia di Locate, frazione di Ponte San Pietro, nella Bergamasca, dove si trova ancora la splendida villa di famiglia.

Il suo titolo nobiliare, però, non ha alcun valore sul suolo britannico: nei documenti, ufficiali, infatti il giovane immobiliarista è introdotto come “mr.” (signore).

Il trentanovenne di origini bergamasche nel 2007 ha fondato Banda, una compagnia di Real Estate, della quale è ancora oggi amministratore delegato. La sua società si occupa di trovare e riqualificare dimore per inquilini danarosi.