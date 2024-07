Ecco la nuova Vogherese. Presi Souto, Zito e Guarnone

VOGHERA (Pavia)

Primi innesti per la Vogherese in vista del campionato che scatterà domenica 8 settembre. Il sodalizio di via Facchinetti ha ufficializzato gli ingaggi del portiere Alessandro Guarnone, venticinquenne ex giovanili Milan, dei difensori Cauè Matteo Souto, 2004, lo scorso anno al Fanfulla, Giacomo Compagnoni 2001, pilastro centrale prelevato dalla Castellanzese, Cristopher De Falco, diciottenne in arrivo dalla Casertana, e Alessio Pezzella classe 2005. Vestiranno la gloriosa casacca rossonera anche il forte trequartista 2003 Giovanni Zito, fresco vincitore con l’Alcione del torneo di D. Altri nomi nuovi: Nicolò Corioni ex Codognoe gli attaccanti Andrea Cappadonna e Vincenzo Landillo arrivati rispettivamente da Fanfulla e Afforese. Nove giocatori che testimoniano la volontà del presidente Oreste Cavaliere (nella foto) di allestire una formazione competitiva che possa disputare una grande stagione dopo la sofferta stagione terminata a maggio. La Voghe del nuovo tecnico Andrea Cavaliere inizierà la preparazione il 25 agosto mentre il primo test amichevole è previsto per domenica 28 luglio alle ore 18 a Veronello contro il Chievo Verona. Proprio il centro sportivo alle porte di Verona sarà la sede del ritiro precampionato, una struttura di prim’ordine dove vecchi e nuovi rossoneri potranno lavorare in maniera professionale.

Raffaele Sisti