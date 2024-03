EA7, il colpo per il finale di stagione è Denzel Valentine

In questa annata così complicata e tormentata dagli infortuni l’Olimpia ha chiuso il suo mercato con l’ultimo tesseramento a disposizione per la Serie A. La società milanese, quando aveva preso Rodney McGruder, aveva deciso di farlo giocare solo in coppa in attesa dell’evoluzione degli eventi una una stagione dai mille problemi. Una scelta lungimirante visto che proprio l’ala americana ha chiesto di poter tornare negli Usa per motivi personali.

Così l’Armani aveva ancora il suo slot a disposizione ed ha scelto di utilizzarlo con Denzel Valentine. Non è un giocatore qualsiasi pescato nel sottobosco americano, ma un giocatore in cerca di risalita dopo una carriera che non ha mantenuto le altissime aspettative iniziali visto che è stato scelto al primo giro nel draft NBA del 2016 dai Chicago Bulls con il numero 14, dopo aver giocato anche le Final Four NCAA con Michigan State.

Cinque stagioni con i Bulls, una di queste vissuta anche in doppia cifra per punti (10.2 nel 2017-18), poi anche con Cavs e Jazz. Quest’anno ha deciso di provare la carta oltre-oceano, prima in Australia dove con i Sydney Kings ha segnato 12.9 punti ed è uscito al primo turno di playoff, ora in maglia Olimpia dove potrebbe essere anche qualcosa di più della semplice polizza di assicurazione per infortuni visto che a livello di talento non ha mai difettato.

Del resto la storia dello scudetto è ancora tutta da scrivere.

San.Pu.