"È un investimento privato, ma vorrei che i cittadini lo adottassero"

Emozionato, ma soddisfatto. Così l’imprenditore Fabio Bosatelli, presidente di Polifin, la holding di famiglia che controlla Gewiss e Costim, si è presentato ieri agli oltre 500 inviati per la presentazione di Chorus Life, il progetto voluto da suo padre Domenico, Cavaliere del Lavoro scomparso nel giugno 2022. "L’idea di mio padre - ha esordito - era creare un luogo di aggregazione per tre generazioni, che offrisse l’opportunità di fare attività e interagire, ma anche di avere i propri spazi, come su una nave da crociera, diceva. Consegnamo a Bergamo un contenitore che vuole essere una nuova opportunità di inclusione e aggregazione per la città, senza fare concorrenza a nessuno. Chorus Life è un investimento privato, con una proprietà, ma ci piacerebbe che i cittadini lo adottassero, che chiunque avesse delle idee coerenti con il progetto le portasse qui". "Si sperimenterà - ha spiegato - una nuova versione city del commercio che non farà concorrenza né al grande centro commerciale né al piccolo negozio specializzato". M.A.