"È solo l’inizio L’economia ne risentirà"

"È iniziato il calo degli investimenti, che porterà all’azzeramento totale dopo la frettolosa decisione di cancellare le detrazioni fiscali introdotte dal governo Conte". Antonio Lombardi (foto), presidente nazionale di Federcepicostruzioni, guarda agli ultimi dati Enea con preoccupazione. La flessione più pesante si registra in Lombardia, passata dal +5,2% di marzo allo 0,9 di aprile in termini di domande di interventi coperti dal Superbonus. Ma il calo più allarmante riguarda gli investimenti, il 6% in meno. "Le conseguenze per l’economia e per l’occupazione saranno molto pesanti – avverte Lombardi –. Ogni miliardo investito sul Superbonus ha creato 15.132 posti di lavoro: 8.018 nel settore dell’edilizia, 3.641 nell’indotto diretto dei fornitori, 3.473 nell’indotto indiretto. Si tratta di professionalità che difficilmente le aziende avranno necessità di mantenere e che verranno espulse dal ciclo produttivo: eppure l’Italia ha da rispettare impegni precisi con l’Unione europea che si muovono nella direzione della riqualificazione energetica". Il riferimento è alla direttiva “Case green“: entro il 2030 tutti gli edifici dovranno avere la classe energetica E per arrivare alle emissioni zero nel 2050. L.B.