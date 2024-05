Donati gli organi della piccola Dorotea

Borno (Comune della Valcamonica di oltre 2400 abitanti) piange il suo piccolo angelo: Dorotea, una bimba di appena tre anni morta improvvisamente dopo essersi sentita poco bene lo scorso sabato 18 maggio ed essere stata ricoverata agli spedali Civili di Brescia, nel reparto pediatrico.

Il 21 maggio è stata ufficializzata la sua morte avvenuta per cause ancora non note. La famiglia ha voluto fare un atto di estremo amore e generosità: donando gli organi della piccola e chiedendo di non inviare fiori ma fare donazioni al reparto di rianimazione pediatrica degli Spedali Civili di Brescia a cui hanno rivolto un ringraziamento affettuoso.

I funerali si sono svolti ieri, mercoledì 22. Dorotea Giglio lascia la mamma Robi, il papà Piero, i nonni Fausto, Riccardo e Maria Livia e tante persone che le volevano bene.

Milla Prandelli