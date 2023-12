Divampa un incendio. Paura in una villetta

Panico l’altra sera in un quartiere residenziale di Olgiate Molgora, dove è divampato un incendio nel piano interrato di una villetta. Dal varco di accesso allo scantinato si è è levata una vampata di fuoco e una colonna di fumo. Gli abitanti del complesso residenziale si sono precipitati in strada per paura di restare intrappolati nelle loro abitazioni. Sul posto sono intervenuti in forze i vigili del fuoco volontari di Merate e del comando provinciale di Lecco, che hanno prima circoscritto il rogo, impedendo che si propagasse ulteriormente. Hanno dovuto indossare maschere e respiratori. Sul posto anche i carabinieri. L’incendio è stato probabilmente innescato da un cortocircuito.