Disperso sulla Presolana, anziano di 80 anni trovato all’alba: infreddolito e stanco ma sta bene

Bergamo, 7 luglio 2025 – Era infreddolito e affaticato ma – fortunatamente – in buone condizioni. È stato trovato e rintracciato all’alba l’anziano di circa 80 anni disperso che risultava disperso da ieri sera nella zona della Presolana, sulle Prealpi bergamasche. L’allarme era scattato ieri, in una giornata di maltempo e allerta meteo arancione su tutta la regione.

I tecnici del soccorso alpino e speleologico si sono mobilitati nella serata di domenica dopo aver ricevuto la segnalazione del mancato rientro dell'uomo a casa. Le ricerche sono cominciate dall'ultima posizione nota, fornita da un AirTag, che indicava un parcheggio. Le squadre del soccorso alpino si sono subito organizzate per bonificare i sentieri primari, con l'ausilio dell'elisoccorso di Areu che ha effettuato sorvoli dell'area.

Le operazioni di ricerca sono proseguite per tutta la notte. Al sorgere del sole la buona notizia: una squadra ha individuato l'uomo, che è stato recuperato con verricello e trasportato in ospedale per accertamenti. Una dozzina i soccorritori impegnati, oltre a due unità cinofile da ricerca in superficie (Ucrs) e un drone con termocamera del Cnsas. Presenti anche i vigili del fuoco con la squadra droni.