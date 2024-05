Disabilità intellettiva e relazionale. Dagnoni: "Lo sport è per tutti"

Si è aperta il 5 maggio a Bari la prima edizione dei Campionati Italiani “Fisdir-Fci Faumcup”, la competizione italiana di ciclismo, riservata a ragazze e ragazzi con disabilità intellettivo-relazionali, che, per la prima volta nella storia, assegna un titolo agonistico agli atleti partecipanti.

Faumcup nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Allianz Umana Mente, la Federazione Ciclistica Italiana – FCI, e la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali – FISDIR, con l’obiettivo di consentire anche agli atleti con disabilità di svolgere attività ciclistica in modo agonistico.

Cordiano Dagnoni, Presidente della FCI, ha espresso il proprio entusiasmo nei confronti del progetto: "È con legittimo orgoglio che saluto la celebrazione del primo evento agonistico per atleti con disabilità intellettiva e relazionale della Federazione Ciclistica Italiana. Con questa manifestazione si colma finalmente un vuoto, prevedendo un’attività agonistica per una importante fetta della popolazione sportiva che chiede pari dignità e pari opportunità. Il ciclismo, ancora una volta, si propone come sport inclusivo e aperto a tutti".