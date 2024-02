Investito da un bus in piazza della stazione: muore un diciannovenne

Bergamo, 18 febbraio 2024 – Tragico incidente questa mattina, domenica 18 febbraio, nel piazzale della stazione. Secondo le prime informazioni verso le 8.40 un ragazzo di 19 anni sarebbe stato investito da un bus della linea 8 (quella che dalla città porta a Gleno-Seriate), morendo poco dopo a causa della gravità delle ferite riportate.

Polizia locale sul luogo dell'investimento (De Pascale)

È coinvolto anche un 55enne, portato in ambulanza all’ospedale Gavazzani. Ancora non si sa se il ferito fosse un altro pedone, un occupante del bus o lo stesso conducente. Sul posto – insieme anche a un’automedica – sono giunti gli agenti della polizia locale cittadina, tuttora impegnati nei rilievi per ricostruire causa e dinamiche dell’accaduto.