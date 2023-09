Dichiarazione dei redditi impietosa: stabilità economica solo per Over30

In un paio di anni i lecchesi sono riusciti a guadagnare quasi 1.500 euro di stipendio lordo in più, passando dalla 34esima alla 23esima posizionale nazionale nella classifica delle retribuzioni medie. "Un avanzamento in classifica non significa necessariamente un miglioramento reale – avverte però Diego Riva (nella foto), segretario generale della Cgil lecchese –. Bisogna considerare l’aumento del costo della vita dovuto all’inflazione, che erode il salario reale". A fronte di un aumento nominale della retribuzione quindi, potrebbe esserci una diminuzione del potere d’acquisto. "Secondo la nostra ricerca possiamo infatti stimare che circa 16mila lavoratori lecchesi, ovvero l’11% del totale, sono lavoratori poveri perché guadagnano meno di 9 euro all’ora. A questi vanno aggiunti i lavoratori che, pur guadagnando di più, hanno involontariamente un impiego part-time che li porta allo stesso modo a essere lavoratori poveri".

E ancora: "Dalla campagna fiscale 2022 condotta dal nostro Caaf spicca un dato allarmante; su 27mila pratiche di dichiarazione dei redditi emerge che chi ha un’età tra i 21 e i 30 anni ha un reddito medio di 17mila euro lordi, mentre nella fascia d’età 31-40 il reddito è di circa 22mila euro. Un giovane difficilmente troverà una stabilità economica prima di aver superato i 30 anni". D.D.S.