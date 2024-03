Deposito di droga in casa. Scattano le manette

Un nigeriano di 32 anni è stato arrestato nella serata di mercoledì per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Legnano (Milano). I carabinieri sono intervenuti in un condominio dietro segnalazione di una lite in famiglia. In realtà non era accaduto nulla, ma nel pianerottolo i militari hanno sentito odore di stupefacente. Nello stesso istante, il 32enne si era affacciato da una porta vicina e alla vista dei carabinieri ha tentato la fuga. A seguito di perquisizione nell’appartamento sono stati rinvenuti quasi due chili di hashish, 900 grammi di marijuana e 245 euro in contanti. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Busto Arsizio.