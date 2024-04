Delusione Allianz, passa Scandicci

Clamorosa eliminazione nelle semifinali dei playoff scudetto per l’Allianz Vero Volley Milano, sconfitta anche in gara-2 dalla Savino del Bene Scandicci con un netto 3-0. In un’Allianz Cloud gremita da oltre 4.500 spettatori, Paola Egonu e compagne sono partite bene nel primo set volando anche sul +5 ma poi sono crollate e non si sono più riprese. La squadra di Ekaterina Antropova, dopo aver dominato gara-1 a Firenze, si è portata in vantaggio e da lì in poi non si è più voltata indietro. Decisivo il terzo parziale, con Milano che ha provato a riaprire i conti ma per colpa di una ricezione di squadra a dir poco da dimenticare si è fatta rimontare, sconfiggere ed eliminare. Milano, fuori dalla corsa al tricolore prima del previsto, ritornerà in campo adesso tra quasi un mese, il 5 maggio, per la storica finale di Champions League tutta italiana contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano.

ALLIANZ MILANO- SCANDICCI 0-3 (22-25, 22-25, 21-25). A.G.