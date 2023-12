Crolla la diga di Pagnona. È solo una messa a punto del sistema It-alert

Oggi a mezzogiorno in punto crolla la diga di Pagnona. Quanti abitano, lavorano e transitano in Alto Lario non hanno però nulla di cui preoccuparsi. Si tratta di una prova di allerta generale tramite il sistema It-alert. Per quanti si trovano a Premana, Pagnona, Valvarrone, Dervio, Sueglio, Casargo e Bellano è previsto alle 12 sui cellulari l’invio di un messaggio di allarme: "Est Test Questo è un Messaggio di test It-alert. Stiamo Simulando il collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per il collasso di una diga vai su www.it-alert.gov.it Est Test". Il messaggio potrebbe essere ricevuto anche da quanti si trovano nelle aree limitrofe dell’Alto Lario. Si tratta di un test, il primo del genere su allarmi specifici. D.D.S.