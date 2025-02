Accusata di falso e truffa aggravata, il 6 luglio 2023 la farmacista di Vilminore di Scalve, E. P. aveva patteggiato due anni, con pena sospesa. Dopo la sentenza del tribunale seguì la confisca dei beni per circa 800 mila euro. Ora la Corte dei Conti, ha quantificato in oltre un milione e 200mila euro il danno erariale e d’immagine per Ats che la farmacista dovrà risarcire.