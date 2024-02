Corsi di logistica per la formazione

Aggiornare le competenze per lavorare nella logistica e acquisirne di nuove digitali. È possibile grazie a due corsi gratuiti proposti da Afol Metropolitana e finanziati nel programma Gol, garanzia occupabilità lavoratori. Il corso logistica e organizzazione di magazzino parte a metà marzo nella sede Afolmet di via XX Settembre 26/30 a Legnano (Milano). Durante il percorso, di 52 ore, i partecipanti impareranno le tecniche di consegna, spedizione, stoccaggio e ricevimento merci. Tra i temi la normativa, la classificazione delle merci, il loro inventario, le tecniche di organizzazione del magazzino e la sua sicurezza, la preparazione e la spedizione delle merci e i documenti necessari di accompagnamento. Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% e superato la prova finale sarà rilasciato l’attestato con il riconoscimento di abilità e conoscenze. L’attestato di abilitazione aIIa conduzione di carreIIi eIevatori semoventi sarà riconosciuto a quanti avranno frequentato Ie ore obbIigatorie di formazione e superato gli esami. Nello stesso periodo parte anche il corso per social network, digital media e strumenti digitali per il lavoro al centro di formazione professionale Vigorelli in via Soderini 24 a Milano. Il percorso, di 48 ore, parte dal neuromarketing applicato alle attività digitali, per arrivare alle lezioni su come realizzare contenuti per il digitale e come pubblicarli su wordpress e social media. In aula ci sarà un focus su come potenziare la propria presenza professionale e di networking in particolare su Linkedin, realizzare campagne pubblicitarie online e su come misurare i risultati del proprio lavoro digitale. Anche in questo caso occorre seguire almeno il 70% e superare la prova finale. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi ai centri per l’impiego di competenza su afolmet.it.