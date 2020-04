Bergamo, 6 aprile 2020 - La tenerezza dei cuccioli appena nati nella Fattoria, attività creative da condividere a distanza con gli amichetti e strepitose sorprese con i protagonisti delle serie TV più amate dai bambini: anche se i cancelli del parco restano chiusi almeno fino al 30 aprile nel rispetto di ospiti e lavoratori, la magia di Leolandia non si ferma e approda in rete, con una serie di proposte di intrattenimento rivolte alle famiglie, veicolate attraverso i canali Facebook, Instagram e Youtube del parco.

Tante le iniziative, pensate per regalare qualche momento di spensieratezza ai piccoli fan di Leolandia e un po’ di relax ai loro genitori, in questo periodo di emergenza a causa del coronavirus. Si parte con i “LeoLab”, laboratori creativi curati dagli animatori di Leolandia che propongono disegni da colorare e lavoretti da realizzare a mano con pennarelli, cartoncino e forbici rigorosamente a punte arrotondate. Spazio anche alla fantasia, con un vero Cantastorie da ascoltare accoccolati sul divano che racconta le avventurose vicende di principi e principesse tratte dagli spettacoli normalmente in scena nella LeoArena, il teatro del parco.

Tra i post più emozionanti, quelli dedicati alla Fattoria di Leolandia, dove la vita non si è fermata e il “LeoStaff” continua ad accudire tutti i giorni caprette, mucche, papere, galline e maialini, assicurando loro cibo, cure e tutte le attenzioni necessarie. Tra video e reportage fotografici che trasmettono tanta tenerezza e una rassicurante normalità, si possono ad esempio seguire le vicende della piccola Hope, l’asinella sarda data alla luce lo scorso 12 marzo da mamma Pepita, già diventata una beniamina di tutti i piccoli. Cliccatissima anche la foto di mamma papera a spasso per i monumenti della Minitalia con i suoi paperotti.



Nella migliore tradizione di Leolandia, non mancheranno infine le sorprese che avranno come protagonisti i personaggi più amati dai bambini, a cominciare da Bing e Flop: per i più piccoli, è infatti già online la versione integrale dell’esclusivo mini-show dal Palco Pirati. È inoltre previsto nei prossimi giorni un contributo delle Miracle Tunes, le 5 eroine della TV che salvano il mondo con il potere della musica e del ballo. Insomma, in attesa di ritornare a vivere in prima persona la straordinaria atmosfera del parco a tema più amato d’Italia secondo la community di TripAdvisor, l’appuntamento con Leolandia è dunque sui social.