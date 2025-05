Cornalba, tredici incendi dolosi nel giro di un mese: cittadini e sindaco tra paura e preoccupazione

Cornalba (Bergamo), 26 maggio 2205 – Cornalba, paese di 300 abitanti in Valle Brembana, nel mirino dei piromani: tredici incendi dolosi dal 30 aprile, sabato 24 maggio l'ultimo episodio.

I roghi sono stati appiccati a qualsiasi ora e hanno colpito legnaie, porte delle abitazioni, depositi di materiale, alcune strade del centro: via papa Giovanni XXIII, via Manzoni e via don Zambelli. Al momento non si sono mai registrati feriti, ma il rischio è alto e i cittadini sono terrorizzati. Molto preoccupato anche il sindaco Luca Vistalli, che spera che i carabinieri trovino presto il responsabile o i responsabili.

L’ultimo episodio risale a sabato sera. In fiamme una legnaia in via Papa Giovanni XXIII, vicino a un'abitazione. I proprietari se ne sono accorti subito e con gli estintori hanno spento le fiamme. Poi sono arrivati i vigili del fuoco che hanno bonificato la zona per evitare che le braci riprendessero fuoco.

Le vittime degli incendi hanno presentato denuncia ai carabinieri della caserma di Serina, al momento non ci sono testimoni né telecamere che abbiano ripreso qualcosa, ma c'è chi si sta attrezzando installando impianti di videosorveglianza.