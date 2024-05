Controlli antidroga a Pianbosco. Arrestato ventiduenne

Senza tregua il contrasto allo spaccio di droga al Parco Pineta. L’altro pomeriggio i carabinieri di Saronno e dello Squadrone cacciatori Puglia, in località Pianbosco, hanno rastrellato palmo a palmo l’area boschiva, trovandosi dinanzi a un bivacco chiaramente utilizzato dagli spacciatori, dove hanno fermato e tratto in arresto un marocchino di 22 anni, irregolare sul territorio nazionale. Il 22enne è stato trovato in possesso di 100 grammi di eroina, 150 di cocaina e 160 di hashish nonché di 1.300 euro in contanti, provento di spaccio: è stato portato in carcere ai Varese, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le attività di controllo proseguiranno incessanti nelle zone boschive, prestando attenzione anche all’attività di prevenzione.