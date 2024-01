Confezioni di merendine con 80 kg di hashish. Scattano due arresti

In apparenza erano confezioni di famosi dolciumi, come Mars, Kitkat e Snickers. Ma in realtà, come hanno scoperto i carabinieri, all’interno si celava droga, e nello specifico hascisc. Ben 80 chili, quella che alla fine è stata sequestrata. È un colpo decisamente importante contro lo spaccio nella Bassa Bergamasca quello che i militari del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Treviglio hanno assestato a Lurano, sabato scorso. Tutto è cominciato durante un controllo di routine, durante il quale nel pomeriggio del 30 dicembre i carabinieri hanno intimato l’alt ad un’automobile che transitava per Verdello. Invece di fermarsi il conducente della vettura ha deciso di spingere il pedale dell’acceleratore e allontanarsi nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

La fuga è stata di breve durata. Dopo un inseguimento a sirene spiegate, arrivati a Lurano, lungo la Sp128, i militari hanno fermato il veicolo. A bordo della vettura due cittadini marocchini di 30 e 45 anni. A quel punto le forze dell’ordine, insospettite dal comportamento dei due extracomunitari, hanno deciso di perquisire la vettura, con una sorpresa. All’interno c’erano ben ottanta chili di hascisc suddivisi in numerosi panetti confezionati come famosi dolciumi e riposti all’interno del baule posteriore. Oltre alla droga c’erano cellulari e circa 400 euro in contanti. Accompagnati in caserma, per i due marocchini è scattato l’arresto. Interrogati dal giudice, ha convalidato l’arresto e disposo la custodia cautelare in carcere. F.D.