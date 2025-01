Conegliano inarrestabile nel PalaFacchetti sold out. Bergamo cede alla capolista dopo tre parziali

La Volley Bergamo lotta, ma Conegliano non fa sconti ed espugna il PalaFacchetti (tutto esaurito) con un secco 3-0. Niente da fare per le ragazze di Carlo Parisi (nella foto) che, opposte alla squadra prima della classe, non hanno demeritato, ma alla fine si sono dovute arrendere alla classe di Gabi e compagne. La sconfitta contro la capolista, finora a punteggio pieno, era da mettere in preventivo per Bergamo che rimane nelle posizioni medio-alte.

In una buona prestazione di squadra, da segnalare le prove in attacco di Montalvo, 12 punti, e Piani, 11, mentre nelle file dell’Imoco bene Gabi e Haak, 13 punti, e Lubian, 14. Nel primo set sono state proprio le bergamasche a provare ad allungare, portandosi sul 10-8 con capitan Mlejnkova, ma l’Imoco ha pareggiato a quota 14, con la Haak. Si è proceduto poi a braccetto fino a quota 18, poi le ospiti hanno allungato (21-18 con un muro della Lubian) e chiuso il primo parziale 25-22.

Parità fino a quota 15 anche nel secondo set, poi la ex Lanier e la Lubian hanno firmato lo strappo (19-16) che ha consentito a Conegliano di vincere il set con un secco 25-20. Imoco, trascinata da Lanier e Chirichella, avanti 17-13 nel 3° parziale. Bergamo non ha mai mollato, ha recuperato fino al 20-17, ma poi Gabi è salita in cattedra e l’Imoco ha vinto il set 25-21 e la partita per 3-0.

BERGAMO-IMOCO CONEGLIANO 0-3 (22-25, 20-25, 21-25)Fulvio D’Eri