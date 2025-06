Coltello a lama lunga nell’auto. Denunciata giovane coppia

In auto avevano un coltello a lama fissa lungo ben 36 centimetri. Una sorta di sciabola. Sono stati i carabinieri della stazione di Trescore Balneario a fare la scoperta durante un servizio straordinario di controllo del territorio a San Paolo d’Argon. La pattuglia ha fermato in centro al paese un’auto sospetta, una Fiat Punto, con a bordo una giovane coppia residente nella zona. La perquisizione ha portato al rinvenimento del coltello. L’arma era chiaramente visibile dal finestrino posteriore, riposta nella tasca portaoggetti dietro il sedile passeggero. La posizione del coltello, facilmente raggiungibile dai due occupanti, ha fatto scattare il sequestro immediato da parte dei militari. I protagonisti dell’episodio sono un ventisettenne, residente a Entratico, e una ventinovenne di San Paolo d’Argon, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Per loro è scattata la denuncia in stato di libertà all’autorità giudiziaria per porto abusivo di oggetti atti a offendere. L’intervento rientra nell’ambito di un’attività di controllo straordinaria condotta dai carabinieri della stazione di Trescore Balneario. Alla luce dei risultati ottenuti, altre operazioni saranno replicate nei prossimi mesi per rafforzare la sicurezza e la prevenzione sul territorio. F.D.