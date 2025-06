Sbatte contro il tiglio. Muore motociclista

Lo schianto contro un tiglio lungo il viale Martiri della Libertà a Zogno. Mustapha Hamidi, 27 anni, di origini marocchine, residente in paese, domenica sera intorno alle 21.15 era alla guida della sua moto cross quando ha perso il controllo finendo contro l’albero. Le condizioni del ragazzo, trasportato all’ospedale di San Giovanni Bianco, sono apparse subito gravi: è deceduto subito dopo per i traumi riportati. Secondo una prima ricostruzione il 27enne viaggiava verso piazza Italia quando, per motivi ancora da accertare, è finito contro uno dei tigli presenti sul viale. Violenta la caduta a terra. Un testimone ha raccontato di aver visto il giovane che sbandava con la sua moto, prima di finire contro uno degli alberi. Nell’impatto il 27enne ha perso il casco finito a sette metri di distanza. Un automobilista si è fermato per soccorrerlo, il motociclista era incosciente. Scattato l’allarme, sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica, insieme a un elicottero decollato dalla base di Sondrio. Il personale medico ha provveduto a stabilizzare il ferito, che è stato trasportato con l’ambulanza al piazzale del mercato, da lì l’elicottero lo ha trasferito all’ospedale di San Giovanni Bianco, dove è arrivato in condizioni gravissime. Con il trascorrere dei minuti la situazione è peggiorata e per il giovane non c’è stato nulla da fare. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri di Serina. F.D.