Investita da un giovane positivo all’alcoltest. Evelyne muore a 30 anni

Si chiamava Evelyne Salimusaj (nella foto), è morta a 30 anni uccisa da un’auto pirata. È successo a Malaga, città della Spagna dove la giovane si era trasferita da circa un anno. La terribile notizia ha scosso Ciserano, dove Evelyne era molto conosciuta. "La comunità di Ciserano si unisce nel dolore per la tragica scomparsa di Evelyne Salimusaj, scomparsa all’età di 30 anni in Spagna, a Malaga, città in cui si era trasferita". È il messaggio di cordoglio pubblicato ieri su Facebook dal comune di Ciserano sulla propria pagina e rilanciato anche dalla sindaca Caterina Vitali.

Secondo le prime informazioni, la trentenne sarebbe stata travolta da un giovane alla guida di un’auto. Il conducente della vettura dopo l’investimento sarebbe scappato prima di essere rintracciato; sarebbe risultato positivo all’alcoltest. L’impatto è stato particolarmente violento tanto che per la giovane non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo. Al personale sanitario intervenuto sul posto non è rimasto altro da fare che constatare il decesso.

"Sono le informazioni che per il momento stanno circolando, ma siamo anche noi in attesa di conferme", ha spiegato il vicesindaco Gabriele Giudici. Evelyne Salimusaj, parrucchiera, era nata e cresciuta a Ciserano, ma da circa un anno si era trasferita a Malaga. La mamma (il papà è morto qualche tempo fa) un fratello e una sorella (entrambi più piccoli di lei) si sono trasferiti a Morengo. In tanti sui social, appresa la notizia, hanno scritto messaggi di affetto e di ricordo di Evelyne, ben voluta da tutti.

Francesco Donadoni