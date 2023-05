Coltellate mortali al compagno, cinquantaduenne alla sbarra

Martedì la prima udienza in Corte d’Assise. Imputata Sandra Fratus, 52 anni, originaria di Legnano: fino al giorno dell’omicidio, il 25 novembre, viveva a Morengo, nella Bassa Bergamasca. La vittima è il suo compagno, il nigeriano Ernest Emperor Mohamed: aveva 30 anni. Niente riti alternativi per l’imputata, assistita dagli avvocati Vanessa Bonaiti e Pietro Ferrari. Si discute in dibattimento (il pm Emma Vittorio contesta le aggravanti, il rapporto di convivenza). Sullo sfondo una storia borderline, una convivenza fatta di botte, a suo modo anche di amore. "Non volevo, mi ha picchiata, lo amo", erano state le prime parole di Sandra Fratus ai carabinieri quando l’hanno arrestata. Aveva un’evidente ecchimosi sotto l’occhio destro e graffi sugli avambracci: tra i due c’era stato un violento litigio. Ma anche segni di vecchia data. Nella confessione al pm Emma Vittorio aveva raccontato il delitto e il resto. Cioè che il compagno la "umiliava", "offendeva", le diceva che era vecchia e gli faceva schifo.

Capitava "spesso". Anzi, "sempre". Eppure lei ha continuato a stare con lui. Si conoscevano da cinque anni e convivevano da maggio. Nonostante tutto, è sempre il suo racconto, il giorno prima erano andati a vedere una casa perché volevano sposarsi. Litigare era la prassi, era stato il suo racconto. Finché quella notte, quel venerdì di novembre, "stanca di prendere botte", ha afferrato il coltello sul tavolo e ha colpito il compagno. Era sotto l’effetto di droga. Quel giorno la vittima era andato a Novara per sostenere l’esame della patente. Ritardava, lei lo aveva chiamato al telefono. Sospettava che si fosse fermato in giro con gli amici a bere. Lui era rientra a Morengo dopo le 22 con il suo monopattino. Non parlava, ad un certo punto si era arrabbiato. La donna ha raccontato di essere poi stata raggiunta e colpita al volto, e allora prende il coltello sul tavolo e colpisce il trentenne. F.D.