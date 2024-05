Colpo Milano, Caneschi ha detto sì: "Insieme faremo grandi cose"

La nuova Allianz Milano riparte dal centro e dal nuovo innesto Edoardo Caneschi. Il giocatore, proveniente dalla Gas Sales Blunergy Piacenza con cui ha disputato le ultime tre stagioni, è il primo acquisto della prossima stagione in casa meneghina. Il nome del toscano, nato ad Arezzo classe 1997, circolava da mesi. Martedì il club ha così salutato via social l’ormai ex Marco Vitelli e ha poi annunciato Caneschi, suo naturale sostituto.

Il centrale, che da oggi è in ritiro a Cavalese con la Nazionale azzurra di Ferdinando De Giorgi (presente pure il libero Damiano Catania) da tempo è nel giro dell’Italvolley. Ha disputato diverse tappe di VNL e vinto le Universiadi 2023. Quest’anno proverà a fare di tutto, non solo per giocare il più possibile in Volleyblall Nations League, ma anche per tentare, non si sa mai nonostante la numerosa concorrenza, di ottenere la maglia per Parigi qualora l’Italia si qualificasse.

"Dalla prossima stagione mi aspetto un campionato ancora più equilibrato e combattuto, pieno di grandi battaglie dalle quali spero di togliermi molte soddisfazioni. – dice il neo acquisto - La città di Milano parla già di sé e sono pronto a conoscerla molto meglio. Penso che il Cloud sia uno dei palazzetti più belli del campionato".

L’ex Pala Lido sarà fondamentale non solo in campionato ma anche in Champions, conquistata grazie alla vittoria dei playoff per il terzo posto contro Trento.

Si aspettano poi le ufficialità degli altri acquisti, dopo addii importanti (seppur ancora non ufficiali), come quelli di Loser e Ishikawa. Di certo, arriverà, in chiave giovani lo schiacciatore e figlio d’arte Davide Gardini. In generale, stando alle intenzioni della squadra del Presidente Fusaro, verrà costruito un roster che possa crescere e che possa contare su giocatori d’esperienza, su tutti il già citato Kaziyski. Si aspettano novità soprattutto su chi andrà a completare il reparto con l’aretino.

Il capitano dell’Allianz Milano, Matteo Piano e pari ruolo, ha fatto nei giorni scorsi un primo post Instagram di recap della stagione e ha annunciato che nel weekend darà un’altra notizia importante. Le ipotesi sul tavolo sono due. Da un lato il rinnovo del contratto, visto che è in scadenza, con futura promessa di far parte della dirigenza del club in futuro o, dall’altra, l’addio al volley giocato a un anno di distanza dalla stessa scelta fatta dall’amico di sempre, ex azzurro Luca Vettori.