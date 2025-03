Omicidio Sharon Verzeni, colpo di scena: Moussa Sangare, reo confesso, ritratta tutto. “Non l’ho uccisa io, e ho paura del suo assassino”

Bergamo, 18 marzo 2025 – Colpo di scena questa mattina in tribunale a Bergamo, per l’udienza di conferimento dell’incarico per la perizia psichiatrica a Moussa Sangare, reo confesso dell’omicidio di Sharon Verzeni, avvenuto a Terno d’Isola nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024. Sangare ha rilasciato davanti ai giudici una serie di dichiarazioni che hanno lasciato tutti esterrefatti, quasi scioccati, affermando di non essere stato lui ad avere ucciso a coltellate la ragazza. “Non ci sono prove che sia stato io a uccidere Sharon”, ha aggiunto. “Il coltello? L’ho sotterrato, era quello che usavo quando facevo i barbecue in riva all’Adda mentre i vestiti li ho buttati nel fiume per paura, avevo paura che l’assassino mi individuasse, per questo mi sono tagliato barba e capelli”.

La rabbia dei familiari di Sharon

Dieci minuti di dichiarazioni spontanee, anzi, di vere e proprie farneticazioni, in un italiano confuso non privo di un accento bergamasco, che ha espresso quando il giudice gli ha concesso la parola chiedendogli se avesse qualcosa da dichiarare. Una mossa che potrebbe anche essere finalizzata a corroborare l’ipotesi di una instabilità mentale. "Non c’è nessun video che mi riprende mentre uccido la ragazza – ha detto ancora –. Quel che ho detto è perché ero da tre giorni in caserma senza dormire...”. Parole inattese che hanno provocato l’inevitabile reazione dei genitori della trentenne presenti in aula: “Ci vuole coraggio e sfrontatezza per dire quelle falsità”. Nel corso dell’udienza è stato conferito l’incarico per la perizia psichiatrica alla dottoressa Giuseppina Paulillo, che si è riservata un periodo di 90 giorni per effettuare la perizia, che sarà ovviamente dirimente per il corso che prenderà il processo (Sangare rischia l’ergastolo). La prossima udienza è stata fissata per il 22 settembre quando sarà depositata la perizia.