Coach per le donne con figli piccoli

A maggio proseguono gli appuntamenti dedicati al lavoro all’Afolmet Red Point, lo spazio di Afol Metropolitana all’interno del centro commerciale Porte di Milano a Cesano Boscone. Domani, dalle 14 alle 16, si tiene il recruiting Blurock. La società del settore IT, specializzata in consulenza informatica per le imprese, ricerca su Milano un esperto Sap, che si occuperà dell’implementazione, configurazione e amministrazione soluzioni Sap Bw. Seleziona anche un programmatore informatico, da dedicare alla programmazione Rpg Ile all’interno di un team di sviluppo AS400. Per entrambe le figure è preferibile l’esperienza nel ruolo ed è indispensabile un titolo studio in area Informatica. Si propone un’assunzione a tempo indeterminato full time, con un giorno in presenza e quattro in smart working.

Martedì 16 maggio, dalle 10 alle 12, si tiene un laboratorio pensato per le donne con più di 30 anni, che hanno figli piccoli o genitori da curare, che non lavorano oppure cercano una nuova occupazione. Nel workshop un team di esperte le guiderà tra informazioni ed esercizi per ripartire dai propri talenti e competenze e ripensare un nuovo obiettivo professionale. Mercoledì 17, a partire dalle 14.30, un personal coach spiegherà ai presenti le tecniche per riattivarsi sul mercato del lavoro, identificare le proprie competenze e individuare le opportunità lavorative più adatte al proprio profilo.

Per informazioni e per partecipare agli appuntamenti è possibile recarsi all’Afolmet Red Point oppure scrivere a [email protected] Per consultare tutte le offerte di lavoro: www.afolmet.it.