Clusone, Claudio Ongaro scomparso sulla Presolana. Ricerche a tutto campo

Bergamo, 10 ottobre 2023 – “Al momento non abbiamo aggiornamenti. La preoccupazione è tanta. Sono ore complicate e sentiamo l’affetto di tante persone. Sabato sera in chiesa si è tenuto un momento di preghiera ed è stata molto partecipata". Sono le parole di don Diego, nuovo parroco di Pedrengo e fratello maggiore di Claudio Ongaro, il 40enne escursionista di Clusone di cui non si hanno notizie da giovedì quando aveva deciso di salire sulla Presolana. Le ricerche sono riprese ieri mattina, ma se non ci dovessero essere risultati si potrebbe decidere di interrompere le ricerche.

Le ricerche

Le ricerche sono concentrate in zone a più bassa altitudine non ancora perlustrate, e con l’utilizzo dei droni dei vigili del fuoco. Giovedì Ongaro aveva detto sia alla moglie che ai colleghi delle Fonti Pineta, dove lavora, che sarebbe andato a fare una delle sue tante escursioni sulla Presolana, ma senza indicare con precisione la meta. Ha lasciato l’auto al Passo della Presolana, dove è poi stata ritrovata dalle squadre di ricerca.

I testimoni

L’unica indicazione sul suo percorso è stata data dagli escursionisti che l’hanno incrociato sul sentiero verso la zona dei Cassinelli, ma da lì in poi non ci sono state altre segnalazioni. Del resto, proprio da quella zona sono numerosi i sentieri che partono per irraggiarsi in diversi punti della Presolana. Per questo le ricerche devono coprire un’area molto vasta.

Le ricerche che sono ripartite all’alba di oggi hanno visto impegnati decine di tecnici tra Soccorso alpino, vigili del fuoco di Bergamo e di Clusone, gruppi di Protezione civile, il Corpo volontari Presolana, le squadre cinofile dell’Ana di Fiorano e dall’Associazione nazionale carabinieri, e ci sono stati sorvoli da parte degli elicotteri e dei droni dei pompieri.

Esperto

Ongaro è un escursionista esperto e la moglie (la coppia vive col figlio alla frazione Fiorine) è sempre stata abituata ai suoi giri in montagna, soprattutto sulla Presolana, con qualche imprevisto. E anche se giovedì lo aspettava per cena, ha atteso qualche ora prima di dare l’allarme. Le prime ricerche erano cominciate nella tarda serata.