Cinque giocatori . Il Lecco cambia in tutti i reparti per potersi salvare

Lecco scatenato sul mercato, con l’acquisto di cinque nuovi giocatori. Ma ora è tempo anche di pensare a qualche cessione più o meno importante per sfoltire una rosa un po’ troppo extralarge. Dal filo diretto col Foggia arriveranno a Lecco tre giocatori: il ventiduenne centrocampista di Carate Brianza Marco Frigerio, ex talentino di scuola Milan, che in Puglia ha trovato pochissimo spazio (solo 7 le presenze in C) e che a Lecco potrebbe rilanciarsi e il ventunenne portiere argentino Joaquin Domingo Dalmasso (nella foto). Inoltre si vestirà di biancoceleste anche l’attaccante Giacomo Beretta, classe 1992 nato a Varese. Beretta, prima punta, potrebbe essere un’alternativa a Novakovich e potrebbe essere il preludio alla partenza di Eusepi che, fin qui, ha giocato solo scampoli di partita. Ormai agli sgoccioli anche le operazioni che dovrebbero portare all’ombra del Resegone l’esterno polacco del Lecce Marcin Listkowski e il difensore centrale svedese Zinedin Smajlovic, classe 2003. E resta ancora valida la pista che potrebbe regalare a Bonazzoli e Malgrati il centrocampista, ex Brescia, Emanuele Ndoj che, dopo aver rescisso qualche giorno fa il contratto con le Rondinelle, sta decidendo il suo futuro. Fulvio D’Eri