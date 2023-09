"Ci sono gli strumenti per prevenire le calamità"

"Gli eventi degli ultimi mesi ci mostrano come le alluvioni e le frane siano fenomeni naturali sempre più frequenti. L’aumento degli insediamenti umani, insieme ai cambiamenti climatici – spiega Roberto Perotti, presidente dell’Ordine dei Geologi della Lombardia - contribuiscono ad aumentare la probabilità degli impatti negativi di questi fenomeni sulla popolazione e sul sistema produttivo". Danni quantificati in milioni di euro, come quelli provocati dall’alluvione che lunedì scorso nel giro di poche ore ha ricoperto il territorio di Blevio di fango e detriti, o addirittura miliardi nel caso dell’esondazione in Emilia che ha provocato anche diverse vittime. "I costi sono enormi e per questo la prevenzione ha un ruolo fondamentale insieme alla pianificazione del territorio. Siccome spesso si tratta di fenomeni con i quali è necessario convivere la tecnologia ci può dare una mano grazie a strumenti di controllo sempre più precisi in grado di monitorare i fronti di frana, per registrare anche gli spostamenti più impercettibili. Anche il rischio idraulico si può ridurre attraverso una costante opera di manutenzione e prevedendo per tempo la possibilità di fenomeni climatici estremi con i rischi ad essi collegati. Un caso tipico è quanto è accaduto in Emilia con il cedimento degli argini dei fiumi in concomitanza di una perturbazione con piogge straordinarie". Interventi articolati e molto costosi che spesso vengono realizzati solo in parte. "Come geologi siamo pronti a collaborare con le istituzioni e tutti i referenti del territorio per prevenire questo tipo di rischi presenti anche in Lombardia".

E proprio nel tardo pomeriggio di ieri a Lecco dove si è svolto il confronto, a causa di un violento temporale è esondato il torrente Caldone. Disagi e passaggio pedonale chiuso in via Porta. Ro.Ca.