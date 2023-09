Centro soccorso Lenna (Bergamo): partiti i lavori grazie al Pnrr

LENNA (Bergamo)

Il sogno diventa realtà. Da ieri sono partiti i lavori per la realizzazione di un Centro soccorso al servizio dell’Alta Valle Brembana. Un polo di emergenza-urgenza integrato all’elisuperficie posta vicino al Santuario della Coltura e a servizio dell’ospedale di San Giovanni Bianco. Un’opera importante, resa possibile dai 935mila euro del Pnrr. La struttura, dove troverà posto anche la Croce Rossa di San Pellegrino presente a Lenna dal 2009, sarà realizzata dove adesso c’è un parcheggio in via dell’Industria, di fronte alla Imex. Il progetto era stato presentato da Lenna (capofila) e San Giovanni Bianco.

"Nell’arco di una decina di mesi – spiega il sindaco di Lenna Pier Maria Rizzarda – la postazione sarà pronta: i volontari avranno una sede tutta loro, le ambulanze un posto al coperto. E saranno a 300 metri dalla piazzola dell’elisoccorso". La sede avrà un’alta efficienza energetica: sarà un polo isolato, con pannelli fotovoltaici. Al pianoterra, le rimesse e un’ampia area per gestire le emergenze. Al piano superiore, uffici e appartamenti per il personale in servizio. "Nei progetti – sottolinea il sindaco – c’è anche la realizzazione di una caserma dei vigili del fuoco accanto al polo di soccorso. Siamo alla ricerca di finanziamenti".

Intanto a Lenna è stata inaugurata la nuova ambulanza della Croce Rossa, la sesta della delegazione di San Pellegrino, finanziata anche dal Gruppo di Azione Locale della Valle Brembana (Gal). "La nostra valle soffre – commenta il presidente della Comunità Montana, Fabio Bonzi – e l’arrivo di questa ambulanza, frutto di una collaborazione, è un grande aiuto a un territorio in difficoltà. Poi contiamo moltissimo sul nuovo polo di emergenza-urgenza, una manna per gli abitanti di questo territorio".

M.A.