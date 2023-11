Cento assunzioni. Boom in Lombardia

Cento assunzioni in tutta Italia. JYSK, la catena danese per la casa e il giardino, riapre domani a Cantù, in provincia di Como, lo store dopo il restyling (ore 9,30, in via per Alzate 22). E parallelamente annuncia un ricco piano di offerte di lavoro. In Lombardia, in particolare, si cercano ad esempio deputy store manager per le sedi di Tradate e Gallarate, in provincia di Varese, facility e construction manager per Milano, sales assistant per Castione Andevenno, nella sede in provincia di Sondrio. Nel Mantovano, a San Giorgio Bigarelli, la catena cerca uno store manager, mentre a Gera Lario (Como) il profilo è quello del sales assistant: per ulteriori informazioni sulle mansioni e le sedi è possibile consultare il sito internet lavoro.jysk.it e cercare le zone di interesse. La catena danese propone un’ampia selezione di prodotti per la casa e il giardino, tra cui mobili, tessile per la casa, decorazioni, guanciali, materassi e completi letto. Anche il punto vendita JYSK di Cantù è stato ristrutturato secondo lo Store Concept 3.0, una nuova concezione degli spazi che interessa tutti i nuovi negozi JYSK a livello internazionale e che rappresenta una profonda innovazione rispetto al passato. JYSK Italia, che è presente in Lombardia con altri sedici store, ha ottenuto nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022 il proprio miglior risultato, con un fatturato pari a 87,7 milioni di euro che rappresenta un incremento del 35% sull’esercizio precedente, e nello stesso periodo ha aperto dieci nuovi negozi. Gli store sono presenti nella regione anche a Darfo Boario Terme, Puegnago sul Garda e Lonato del Garda (Brescia), Gadesco Pieve Delmona (Cremona), Orio Al Serio e Dalmine (Bergamo), Osnago (Lecco), San Giorgio Bigarello (Mantova), San Giuliano Milanese e Trezzo sull’Adda (Milano), Pieve Fissiraga (Lodi).