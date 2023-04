Incendio nel bosco sopra Castione della Presolana: elicotteri e canadair in azione

Bergamo, 11 aprile 2023 – Un altro incendio nella Bergamasca. Dopo il vasto rogo che tra il 6 e il 7 aprile ha distrutto parte dei boschi sul monte Segredont di Orezzo, frazione di Gazzaniga, nel tardo pomeriggio di ieri, giorno di Pasquetta, le fiamme sono divampate sui monti della Val Seriana. In particolare, sopra Castione della Presolana sul Monte di Casa (Mut de Cà) a circa 200 metri dall’abitato Rusio.

L’incendio è stato segnalato nella tarda serata di lunedì e per questo motivo non si è potuto intervenire subito con l’ausilio degli elicotteri che si sono alzati in volo questa mattina all’alba. Si tratta di due elicotteri della Regione Lombardia che stanno cercando di limitare le fiamme riversando acqua dall’alto. E’ previsto anche l’arrivo di un canadair.

Nel frattempo da terra sono al lavoro i volontari delle squadre antincendio boschivo di Rovetta, Castione e Clusone e i Vigili del fuoco.

La situazione è sotto costante controllo e per ora non ci sono pericoli per le abitazioni presenti nella frazione di Rusio. Non sono ancora chiare le cause del rogo.