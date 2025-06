Casnigo, raduno clandestino di scooter truccati dopo l’appuntamento via social: multati cinque giovani

Bergamo, 3 giugno 2025 – Giovanissimi, appassionati di motori ed esibizioni spericolate con scooter truccati, sabato pomeriggio si erano dati appuntamento tramite il post «truccati/modificati», pubblicizzato via social network nella zona industriale di Casnigo, in Valle Seriana. Un luogo scelto per una sorta di raduno dove mettersi in mostra con esibizioni competitive: impennate, sgommate davanti ai numerosi coetanei assiepati a bordo strada, appassionati delle ‘rischiose’ manovre.

Ma nell’ambito di un’attività di controllo del territorio, anche su segnalazione dei residenti, i carabinieri della Compagnia di Clusone sono intervenuti nell’area e hanno sanzionato cinque ragazzi (quattro minorenni e un maggiorenne) perché alla guida delle proprio moto incorrevano in violazioni al Codice della strada: alterazioni e modifiche delle caratteristiche costruttive dei mezzi, mancanza di documenti di guida e circolazione senza targa. Dei cinque ciclomotori, due sono stati sequestrati.

Il servizio straordinario finalizzato alla prevenzione ed al contrasto di comportamenti di guida pericolosa è stato pianificato con l’intento di non creare nessuna turbativa che potesse generare la fuga dei partecipanti e mettere in pericolo le persone, per la maggior parte minorenni, proprio per evitare il verificarsi di eventuali incidenti.

È stata subito predisposta una chiusura con le auto di servizio delle strade adiacenti l’area competitiva, così da dissuadere dall’intento di provare eventuali fughe di persone, mentre altri militari , durante le esibizioni, sono intervenuti all’interno della zona per sottoporre a controllo i veicoli e procedere all’identificazione.

Per i conducenti minorenni, sebbene si tratti di ambito procedurale amministrativo, si è proceduto ad avvisare i genitori ai quali, giunti sul posto, sono stati affidati i figli. Il comportamento dei giovani è stato segnalato all’Autorità di Pubblica sicurezza di Bergamo per le valutazioni ed un’eventuale irrogazione di una misura di prevenzione al fine di contrastare le pericolose condotte.