Oltrepò Pavese, corse clandestine di cross ed enduro sui colli: multati 15 motociclisti, 63 segnalati

Varzi (Pavia), 9 aprile 2024 – Moto da cross ed enduro sulle colline dell’Oltrepò Pavese, con il duplice problema sia del passaggio in zone vietate, sia della circolazione stradale di mezzi non idonei al transito su strada. Un problema che ciclicamente si ripresenta con l’arrivo della bella stagione, già oggetto di numerose segnalazioni arrivate all'attenzione anche della Prefettura di Pavia, che nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica aveva disposto un'intensificazione di controlli mirati.

E il primo servizio stagionale, effettuato lo scorso fine settimana dai carabinieri della Stazione di Varzi, della Compagnia di Voghera, ha portato a 15 contravvenzioni. Sono stati complessivamente 55 i mezzi controllati dai militari, identificando un totale di 63 persone.

A un motociclista è stata anche ritirata la patente, per sorpasso in curva, mentre altre 14 sanzioni sono state elevate per moto prive di specchietti retrovisori e frecce, dotazioni obbligatorie per la circolazione stradale ma assenti sulle moto da cross "alleggerite" per essere maggiormente maneggevoli sui percorsi sterrati e nelle evoluzioni fuori strada.

Simili mezzi dovrebbero essere trasportati su carrelli al traino o furgoni, per essere utilizzati solo negli appositi campi da cross, mentre se i motociclisti li usano anche per percorrere tratti di strada incorrono in contravvenzioni. Tra i multati, anche due centauri stranieri, su altrettante moto con targhe estere.