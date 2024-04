Carrozzieri e sanitari. In palio ci sono sei posti

Carrozziere, 2 posti. Requisiti: buona manualità e conoscenza degli strumenti di officina; predisposizione al lavoro di squadra e attenzione ai dettagli. Mansione: montaggio e smontaggio di parti di carrozzeria, preparazione con carteggiatura e ripristino delle caratteristiche tecniche dei veicoli , lucidatura , verniciatura. Contratti: tempo determinato e tempo indeterminato. Sede di lavoro: Brescia. Candidature: inviare il curriculum con autorizzazione alla mail

ci-brescia@provincia.brescia.it, codice 38703

Operatore socio-sanitario, 4 posti. Requisiti: attestato Oss 1000 ore, patente B automunito/a. Mansioni: impiego in strutture residenziali, poliambulatori e a domicilio, situate in zona Brescia Ovest. Contratto: tempo determinato, con possibili proroghe e successivo inserimento in organico (14 mensilità e straordinari retribuiti). Sede: Brescia

Candidature: inviare curriculum firmato con autorizzazione al trattamento dei dati a majatomic.paramedica@gmail.com e a ci-brescia@provincia.brescia.it, codice 38862